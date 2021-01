Nonostante l’interesse della Fiorentina, il futuro di Conti sembra essere sempre più verso Parma: trattativa avanzata dei ducali con il Milan

I contatti tra Fiorentina e Milan c’erano ed erano ben avviati, ma il destino di Andrea Conti sembra essere a tinte crociate. Come riporta il giornalista di Sportitalia Luca Cilli la trattativa tra Parma e rossoneri per il terzino destro sarebbe in fase molto avanzata, visto che il club ducale avrebbe deciso di investire sul giocatore accettando il prestito con obbligo di riscatto.

