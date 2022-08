Nonostante l’uomo in più la Fiorentina rischia di non vincerla, ma un autogol di Radu all’ultimo minuto regala i tre punti ai viola

Per non perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.

FIORENTINA-CREMONESE 232 (16′ Bonaventura, 18′ Okereke, 33′ Jovic, 68′ Bonaiuti, 96′ Mandragora)

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Benassi (70′ Dodo), Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Amrabat (77′ Mandragora), Bonaventura, Maleh (70′ Zurkowski); Kouamé (77′ Saponara), Jovic, Sottil. All.: Italiano

98′ – E’ FINITA!!! FIORENTINA BATTE CREMONESE 3-2!!!

96′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! MANDRAGORA! Quello che doveva essere un cross coglie impreparato Radu, che va in presa ma si trascina il pallone dentro la porta. 3-2!!!

93′ – Ennesimo errore di passaggio di Biraghi, poi Zurkowski commette fallo e la Fiorentina perde palla e tempo

91′- Occasione Fiorentina! Milenkovic di testa su corner, Radu vola e devia in angolo. Sul corner seguente ancora Milenkovic di testa sfiora il palo, incredibile

90′ – 6 minuti di recupero

89′ – Gonzalez prova ancora sfondare in area e va giù, tutto regolare

87′- Occasione per la Fiorentina! Azione confusa in area, Radu esce di pugno e Nico Gonzalez prova a segnare sulla ribattuta ma non trova la porta

86′ – Cambio nella Cremonese: fuori Okereke, dentro Baez

85′ – Cambio nella Fiorentina: fuori Sottil, dentro Nico Gonzalez

84′ – Saponara crossa da sinistra, Bonaventura controlla e calcia al volo sul primo palo ma Radu è ancora bravo a bloccare

83′ – Sottil per Mandragora che tira dal limite, ma strozza troppo e Radu blocca a terra

82′ – Okereke da dietro su Biraghi, giallo anche per lui

81′ – Cambio nella Cremonese: fuori Ghiglione, dentro Aiwu

79′ – Punizione fantastica di Biraghi, ma Radu vola e toglie il pallone dall’incrocio

78′ – Fallaccio su Bonaventura, punizione pochi metri fuori dall’area per la Fiorentina

77′ – Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Kouame e Amrabat, dentro Saponara e Madragora

76′ – Dodo crossa dalla destra, la Cremonese si rifugia in angolo

74′ – Passaggio in orizzontale suicida di Amrabat, per poco la Cremonese non va in porta

70′ – Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Benassi e Maleh, dentro Dodo e Zurkowski

68′ – Pareggio della Cremonese. Bonaiuto direttamente da calcio d’angolo sorprende incredibilmente Gollini. 2-2

67′ – La Fiorentina rallenta troppo l’azione offensiva e finisce per prendere un contropiede, per fortuna il tiro della Cremonese viene deviato in angolo

64′ – Cambio nella Cremonese: fuori Pickel, dentro Bonaiuto

62′ – Duro intervento da dietro di Ghiglione su Sottil, giallo per lui

60′ – Clamorosa occasione per la Fiorentina! Sottil imbuca per Maleh che mette a rimorchio peer Jovic, il suo tiro a botta sicura viene ribattuto dal difensore e poi anche il secondo tentativo di Bonaventura viene deviato in corner. Sugli sviluppi dello stesso, Kouame di testa sfiora il palo

58′ – Schema su punizione, Biraghi tocca al limite per Bonaventura che prova il piattone ma viene ribattuto

57′ – Sottil atterrato nei pressi dell’area, punizione dalla sinistra per la Fiorentina

56′ – Gollini c’è! Doppia parata del portiere viola che prima respinge un tiro ravvicinato di Zanimacchia, poi si accartoccia e blocca il secondo tentativo dello stesso

54′ – Ennesimo fallo preso da Kouame che si prende gli applausi del Franchi

52′ – Cross in mezzo, c’è un po’ di confusione e la palla si impenna ma Gollini risolve tutto uscendo in presta alta

51′ – Fallo di Kouame su Zanimacchia, punizione dalla trequarti per la Cremonese

50′ – Jovic riceve palla nei pressi dell’area e si libera per calciare di sinistro, palla non molto distante dalla porta

49′ – Giro palla insistito della Fiorentina che prova a scardinare la difesa schierata della Cremonese

47′ – Punizione dal limite per la Cremonese, Zanimacchia calcia alta

45′ – Comincia il secondo tempo!

Doppio cambio all’intervallo per la Cremonese: Fuori Chiriches e Sernicola, dentro Ascacibar e Quagliata

SECONDO TEMPO

49′ – Finisce qui il primo tempo, Fiorentina in vantaggio 2-1 sulla Cremonese che oltretutto è rimasta in dieci per l’espulsione di Escalante

48′ – Altra iniziativa di Sottil che punta l’uomo sulla sinistra, ma il suo cross è sballato e finisce direttamente sul fondo

46′ – Sprint centrale di Sottil che arriva alla conclusione, ma la strozza troppo e ne viene fuori un passaggio a Radu

45′ – 4 minuti di recupero

42′- Rosso per Escalante! Intervento durissimo su Kouame, l’arbitro non ha dubbi ed estrae subito il cartellino. Cremonese in dieci

39′ – Scontro a centro area tra Sottil, che aveva tentato la rovesciata, e Sernicola. Punizione Cremonese

36′ – Occasione per la Fiorentina! Cross in mezzo, uscita avventurosa di Radu che viene anticipato da Milenkovic e lascia la porta sguarnita, Maleh di testa non riesce a trovare lo specchio

33′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! JOVIC! Cambio di campo per Sottil che entra in area e punta l’uomo, poi serve Jovic che si gira, fa la finta al difensore e incrocia lasciando impietrito Radu. 2-1!

32′ – Traversone nel nulla di Biraghi, facilissima l’uscita in presa di Radu

31′ – Lancio per Sottil che scappa e scambia con Jovic, poi va al tiro potente ma trova l’ottima parata di Radu

28′ – Corner guadagnato da Kouame. Battuto troppo sul portiere, Radu esce e innesca il contropiede della Cremonese per sfortuna sventato da Benassi

27′ – Pressing pazzesco della Cremonese che non rinuncia ad attaccare, e quando lo fa la difesa viola trema

25′ – Si riparte e c’è subito un corner per la Cremonese, ma è fallo in attacco

23′ – L’arbitro ferma il gioco per consentire alle due squadre di effettuare il collin break

20′ – Reazione Fiorentina, con il solito Sottil che scappa sulla sinistra ma poi mette un cross troppo lungo per tutti

18′ – Pareggio della Cremonese. Cross in mezzo dalla destra e grande stacco di Okereke che incorna il pallone alle spalle di Gollini. 1-1.

16′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! BONAVENTURA! Finta strepitosa di Kouamè che manda al bar un difensore e appoggia per l’accorrente Bonaventura, che apre il sinistro e mette il pallone dove Radu non può arrivare. 1-0 Fiorentina!

13′ – Rischio enorme per la Fiorentina. Da un cross sbagliato di Benassi nasce un contropiede, Dessers punta Amrabat e poi calcia a giro, palla deviata oltre la traversa

12′ – Altra occasione per la Fiorentina! Calcio d’angolo e colpo di testa di Jovic, Radu si allunga e toglie il pallone dall’angolo basso

11′ – Occasione Fiorentina! Sottil riceve palla sulla destra in area, converge verso il centro e lascia partire un tiro a giro che esce non di molto alla sinistra di Radu

10′ – Esecuzione pessima di Bonaventura, che calcia debolmente e prende in pieno la barriera

9′ – Sul ribaltamento di fronte Jovic viene atterrato nei pressi dell’area di rigore, punizione dal limite e giallo per Chiriches

8′ – Primo squillo offensivo della Cremonese, Zanimacchia mette in mezzo e Amrabat salva tutto ma era fuorigioco

6′ – Bravo Kouame a tenere palla sul rinvio di Gollini e prendere fallo

5′ – Cercato molto Sottil in queste prime battute, l’esterno viola gode di molto spazio sulla fascia sinistra

3′- Kouame per Benassi, cross in mezzo con tentativo di rovesciata di Jovic, esito non felice

1′ – Iniziativa di Sottil che scatta sulla sinistra e poi si accentra, tiro debole e ribattuto da un difensore

0′ – Si comincia!

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Benassi, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Amrabat, Bonaventura, Maleh; Kouamé, Jovic, Sottil. All.: Italiano.

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Vasquez, Chiriches; Ghiglione, Escalante, Pickel, Sernicola; Zanimacchia; Okereke; Dessers. All.: Alvini.

Alle 18.30 la Fiorentina scende in campo contro la Cremonese per il suo esordio nel campionato 2022/23. Come di consueto Fiorentinanews.com seguirà l’incontro con la sua diretta testuale, raccontandovi minuto per minuto quello che succede in campo. Per non perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.