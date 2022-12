Nordin Amrabat: “I grandi club europei che dormivano, si sono svegliati. Chi è interessato a Sofyan sta per uscire allo scoperto e il Tottenham…”

Nordin Amrabat, fratello del centrocampista della Fiorentina, Sofyan, ha espresso il suo orgoglio per il contributo al Marocco che il giocatore ha saputo dare nel corso degli ultimi Mondiali in Qatar.

“Sono molto orgoglioso di quanto ha fatto Sofyan – ha detto Nordin Amrabat – Quando giochi bene in una competizione del genere, e in partite contro squadre come Croazia, Belgio e Canada, questo ha un grosso significato”.

Poi ha aggiunto: “Credo che i grandi club europei che dormivano ora si siano svegliati. A gennaio lo stesso Sofyan aveva già avuto colloqui con il Tottenham Hotspur, ma non c’era accordo sulla cifra da versare alla Fiorentina“.

E ha concluso: “Penso che chi è interessato, ora uscirà allo scoperto”, facendo capire che alcuni club stanno per presentare le proprie offerte ai viola.