Norgaard arriva in semifinale: la Danimarca batte la R.Ceca e attende la vincente di Ucraina-Inghilterra

Pochi minuti fa si è concluso il terzo quarto di finale di Euro 2020: a Baku si affrontavano la Repubblica Ceca e la Danimarca. Gli scandinavi mettono in chiaro l’obiettivo di passare il turno già nella prima frazione di gara: all’intervallo danesi in vantaggio 0-2 grazie alle reti di Delaney e Dolberg. Nella ripresa i cechi riescono a dimezzare lo svantaggio giù al 49′ con Schick, ma nonostante i tanti tentativi nel finale non riescono a ribaltare il risultato. Al novantesimo il risultato finale è 1-2 per la Danimarca. Da sottolineare la presenza in campo tra i danesi di un ex meteora viola: al 60′ il gioiello della Sampdoria Damsgaard ha lasciato il posto l’ex Fiorentina Christian Norgaard.

Adesso gli uomini di Kasper Hjulmand attendono la vincente dell’ultimo quarto di finale tra Inghilterra e Ucraina: la semifinale si giocherà a Wembley mercoledì 7 Luglio.