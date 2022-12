Norgaard continua a fare faville in Premier League: l’ex Fiorentina protagonista nel boxing day contro il Tottenham

Tra i giocatori che negli anni hanno lasciato la Fiorentina ce ne sono alcuni che hanno fallito clamorosamente, ma anche altri che invece sono riusciti a reinventarsi altrove. Tra questi possiamo annoverare senza dubbio Christian Norgaard, poco più di una comparsa in maglia viola e capace invece di offrire tutt’altro rendimento in Inghilterra al punto da diventare un riferimento anche per la Nazionale danese.

Dal 2019 Norgaard gioca nel Brentford, squadra che oggi ha pareggiato 2-2 con il Tottenham nel boxing day di Premier League. Il centrocampista danese è stato protagonista con l’assist per il gol del momentaneo 2-0, una bella spizzata di testa dopo aver tagliato sul primo palo, ma non solo. Nel primo tempo, infatti, ha vinto la quasi totalità dei contrasti tentati ed è stato definito dal giornalista inglese di Sky Sport Dave Statman un vero e proprio “dominatore del centrocampo”. Non è il primo attestato di stima che Norgaard riceve grazie alle sue prestazioni.