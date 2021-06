Norgaard porta una bella cifra nelle casse della Fiorentina

Christian Norgaard non ha di certo lasciato rimpianti quando ha lasciato la Fiorentina.

In compenso è arrivata una discreta, tenuto conto di tutto, somma nelle casse gigliate per il suo approdo a titolo definitivo al Brentford che ha ottenuto la promozione in prima divisione inglese (Serie B).

La Nazione scrive di 3,5 milioni di euro nelle casse gigliate, più un altro milione grazie al bonus promozione che aveva inserito a suo tempo l’ex direttore dell’area tecnica gigliata, Pantaleo Corvino.