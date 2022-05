Normale amministrazione per la Fiorentina U16 contro il Napoli: viola ai quarti di finale scudetto

La vittoria per 4-0 nella gara di andata contro il Napoli aveva messo al sicuro la qualificazione ai quarti di finale scudetto per la Fiorentina U16 di Marco Capparella. La squadra viola ha archiviato oggi il passaggio del turno con uno 0-0 andato in scena al Bozzi di Firenze.

Ai quarti la formazione gigliata affronterà il Vicenza (andata il 22 maggio, ritorno 25 maggio), che ha eliminato il Bologna. La vincente se la dovrà vedere in semifinale contro chi passerà il turno tra Monza/Sassuolo-Milan.