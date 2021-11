Nosotti: “Con un’offerta importante il Sassuolo può cedere Berardi. C’è un aspetto in cui è sottovalutato”

Il giornalista di Sky Sport, Marco Nosotti, ha parlato di Fiorentina e di possibili acquisti nel mercato invernale nel corso dell’intervento a Radio Toscana.

Ecco le sue dichiarazioni: “Berardi? Il Sassuolo deve stare attento perché numericamente è limitato. In estate ha già ceduto Locatelli e si è visto quanto sia stato difficile rimpiazzarlo. Con Boga e Defrel spesso infortunati, privarsi del capitano non sarebbe facile. È anche vero che con un’offerta importante, può essere sicuramente ceduto. Può fare anche il falso nueve, ma io lo vedo meglio sulla fascia: Berardi è un giocatore forte e inoltre il suo apporto in fase difensiva è spesso sottovalutato”.