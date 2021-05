Nosotti: “Gattuso ha voglia di un progetto da condividere. Vi spiego le esclusioni di Biraghi e Castrovilli”

Il giornalista di Sky Sport, Marco Nosotti, ha parlato di Fiorentina e altri temi a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “Gattuso? Ha dimostrato, sia da giocatore che da allenatore, la persona che è. Ci ha sempre messo la faccia, partendo da panchine dal meno blasone per fare esperienza e crescere. Le sue squadre hanno un’identità, sono coerenti con le sue idee: ha voglia di un progetto da condividere. A Napoli, con tutti i problemi che ha avuto, ha lavorato molto bene. Con il passare degli anni, ha migliorato sia qualitativamente che quantitativamente il suo staff”.

Nosotti tocca poi altri temi: “Nazionale? Castrovilli paga l’inattività per il Covid e una stagione non troppo positiva: ha poi trovato la concorrenza di Pessina, che Mancini ha ritenuto più adatto. Per quanto riguarda Biraghi, c’è dire che la concorrenza sulla sinistra era veramente importante”.