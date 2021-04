Nosotti: “Il Sassuolo e De Zerbi si incontreranno a breve, ma entrambe sanno già cosa vogliono. Firenze sarebbe una piazza stimolante per lui”

Il giornalista di Sky Sport Marco Nosotti ha parlato a Radio Toscana di Roberto De Zerbi, allenatore accostato alla Fiorentina: “Entro questa settimana il Sassuolo e De Zerbi si devono incontrare, ma sanno bene cosa vogliono entrambe le parti. Forse si potrebbe andare avanti se arrivasse l’Europa, ma la piazza è grata a De Zerbi e sa che si sta guardando intorno. E’ un allenatore che ha bisogno innanzitutto della disponibilità da parte dei giocatori ad appendere le sue idee. Non stravolge le squadre, ma vuole giocatori con qualità della giocata e della corsa, capacità della lettura e disponibilità al sacrificio”.

E poi ha aggiunto: “Nel calcio di De Zerbi bisogna correre e saperlo fare bene, ma non è un talebano: l’ho visto cambiare idea più di una volta in base alla squadra che ha a disposizione. Una piazza come Firenze per De Zerbi potrebbe essere uno stimolo in più, quell’adrenalina che manca in una piazza un po’ più provinciale come Sassuolo“.