Nosotti: “In Europa esterni come Berardi ce ne sono pochi. Credo che per lui sia arrivato il momento di lasciare il Sassuolo. Scamacca giocatore interessante, Vlahovic esempio di professionalità”

Il giornalista di Sky Marco Nosotti è intervenuto così a Radio Bruno parlando dell’incrocio tra Fiorentina e Sassuolo di domenica sul campo, ma anche per quel che riguarda il mercato: “Scamacca è un giocatore interessante, sta crescendo nella consapevolezza, nella personalità. Adesso dopo le convocazioni in Nazionale tutti lo aspettando al varco. Parliamo di un ragazzo semplice, al quale sono state affibbiate delle etichette sbagliate. E’ destinato a giocarsi il posto da centravanti della nazionale di Mancini. Ha qualità, fisicità, e un gran tiro che non hanno in molti”.

E ancora: “Berardi? E’ pronto per lasciare Sassuolo. Deve migliorare nella gestione della rabbia, ma è un punto di riferimento dei neroverdi. Si perde a volte nel fare il lavoro sporco, ma è un giocatore di spessore, che sa fare gol e soprattutto gli assist. Può fare tante cose, ha dei numeri importanti. In Europa esterni così ce ne sono pochi. La Fiorentina giustamente fa il suo nel gioco delle parti, ma credo che sia l’anno buono per Berardi per partire”.

Fiorentina-Sassuolo?: “Una bella partita tra due allenatore che mi piacciono molto. Ci divertiremo domenica. Italiano è stato bravo a trasmettere il suo calcio in poco tempo. La sua Fiorentina gioca bene. Infine Vlahovic, oltre ad essere bravo. è un grande esempio di professionalità”.