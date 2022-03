Nosotti: “La Fiorentina non ha perso la sua identità. Vittorie come quelle contro il Bologna arricchiscono il bagaglio”

Il giornalista di Sky Sport Marco Nosotti, intervenuto a Radio Toscana, ha commentato la vittoria della Fiorentina contro il Bologna.

“In undici contro undici probabilmente la squadra di Italiano avrebbe fatto più fatica, ma non avremo mai la controprova. Nel dopo Vlahovic la Fiorentina sta continuando il suo modo di pensare e fare calcio, cercando di trovare altri modi per far male alle difese avversaria. E’ stata una partita sporca e questo è un aspetto che arricchisce il bagaglio. La cosa importante è che Biraghi e compagni hanno sempre la stessa identità”.

Prosegue così Nosotti: “Il discorso Europa League è ancora bello aperto e combattuto: tra le squadre in lotta c’è senza dubbio anche la Fiorentina. In questo momento le squadre non possono nascondere più e magari alcune squadre cercheranno di essere meno belle, ma più efficaci.