Notte di baldoria per Pulgar: in Cile scoppia la bufera e una ragazza denuncia

Erick Pulgar fa ancora parlare di sé in Cile . Il centrocampista di proprietà della Fiorentina sarebbe stato coinvolto in un fatto molto delicato secondo il portale cileno La Hora. Sabato scorso, 25 giugno, avrebbe avuto una notte di baldoria a Las Condes (Cile) e poi a Calera de Tango.

Il calciatore avrebbe partecipato, insieme ad un gruppo di amici, ad un “incidente” denunciato da una giovane ragazza, accorsa in procura, per mostrare le proprie condizioni. Il fatto si è verificato nella proprietà di Pulgar, ma la donna non ha menzionato direttamente il cileno. La polizia ha allontanato le voci sul calciatore, confermando tuttavia che l’incidente è avvenuto nella sua proprietà. Dal Cile fanno sapere che le indagini andranno avanti.