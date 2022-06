Notte fonda per l’Italia di Mancini. Pokerissimo della Germania, Gnonto e Bastoni salvano la gloria azzurra

Finisce in disfatta la quarta giornata di Nations League che ha visto impegnata la Nazionale Italiana. Al Borussia-Park di Mönchengladbach la squadra di Mancini termina il primo tempo già sotto per due a zero. Donnarumma è nettamente il migliore in campo. Per la squadra di Flick a segno Kimmich e Gundogan.

Nella ripresa la Germania dilaga. Prima Muller e poi due volte Werner glissano il punteggio su un rumoroso 5 a 0. Nel finale Gnonto e Bastoni salvano la gloria azzurra fissando il risultato sul 5 a 2 finale.