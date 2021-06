Nove giorni per evitare lo strappo. Pochi margini per ricucire

Formalmente mancano pochi giorni per evitare un divorzio che farebbe sicuramente rumore, fra Giancarlo Antognoni e la Fiorentina. Ma contestualmente sono poche le possibilità, i margini, per ricucire questo strappo.

Secondo quanto riportato da La Nazione è molto critica la posizione del Capitano, che starebbe addirittura pensando a una sorta di “lettera aperta” per rendere noto il suo punto di vista, una volta terminato il rapporto di lavoro con il club.

La Fiorentina è invece in attesa di risposta alla sua proposta: un incarico di scouting per scoprire nuovi talenti, ma lontano dalla prima squadra e con una rimodulazione del compenso. Prospettiva che di certo non alletta Antognoni.