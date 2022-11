De Magistris: “Nove punti in tre partite, non ci avrei mai scommesso. Punterei di più su Terzic e se questo è il vero Jovic…”

L’ex pallanuotista e tifoso viola Gianni De Magistris è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la situazione della Fiorentina: “Nove punti in tre partite, non ci avrei mai scommesso. Anche perché le trasferte non erano facili. Mi pare un ottimo pretesto per affrontare Milano con grande serenità. Questa è considerata una partita di cartello: visti i diversi momenti della Fiorentina, forse non sarebbe stato così un mese fa”.

E aggiunge: “Io punterei maggiormente su Terzic: non lo conoscevo, ma mi è rimasto impresso. In più, se questo è il vero atteggiamento di Jovic, avanza nelle gerarchie. Ho sempre preferito Cabral, potrei cambiare idea”.