Novellino: “Dispiace vedere la Fiorentina in quella posizione di classifica. Gattuso? Le sue squadre giocano a calcio”

Il tecnico Walter Novellino intervenuto a Lady Radio, ha parlato di alcune tematiche di attualità viola: “La Fiorentina è costruita per un altro tipo di campionato non per la lotta salvezza. Mi dispiace vedere la compagine gigliata così. Mi è dispiaciuto quando è andato via Prandelli ma sono contento per il mio amico Iachini. Gattuso? A Napoli sta facendo vedere ottime cose. Non ha solo la grinta perché le sue squadre giocano a calcio”.