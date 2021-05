Novellino: “Fiorentina, i “nomi” da soli non vincono. Spero facciano una programmazione diversa, devono ripartire da Vlahovic”

A TMW Radio ha parlato l’allenatore Walter Novellino, parlando anche di quella che è la situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Al di là dei nomi la Fiorentina è ancora dentro la lotta per la salvezza. I nomi da soli non vincono e forse a Firenze hanno puntato troppo su quelli. Si è cercata troppa esperienza e improvvisazione. Devono stare attenti e se si salveranno, spero facciano una programmazione diversa, chi vuole rimanere bene, il resto via. La Fiorentina deve ripartire da Vlahovic. Bisogna fare i complimenti a Prandelli per avergli dato fiducia per primo. Ci vogliono i giovani!”