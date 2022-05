Novellino: “La Fiorentina non mi ha sorpreso, conoscevo già Italiano. È il miglior allenatore della stagione”

L’ex allenatore, tra le altre, della Sampdoria Walter Novellino ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina non mi ha sorpreso, perché già conoscevo Italiano: straordinario, determinato, tira fuori dai ragazzi quello che vuole lui. È un cambio di passo importante rispetto al passato. La Sampdoria deve cercare per forza di far punti, ma anche la Fiorentina deve entrare nei playoff europei e sono convinto che ce la farà. Sarà una gara difficile per entrambe, la Viola fa paura. Le darei un 9 in generale; sicuramente, Italiano è il miglior allenatore della stagione”.

Sulla Sampdoria: “Si fa presto a dar colpe alla società, ma un po’ di responsabilità le hanno anche i giocatori. È una squadra che ha qualità e grande esperienza, ma è in un imbuto e non riesce a uscirne. Non riesco a spiegarmi questa situazione, anche perché Giampaolo è bravo. Ognuno deve assumersi le sue responsabilità. Contemporaneità? Non è giusto che si giochi a orari diversi. Ad esempio, anche il Cagliari sta soffrendo come la Sampdoria, eppure gioca prima”.