Novellino: “La Fiorentina per i nomi dovrebbe puntare all’Europa. Vlahovic? Deve tanto a Prandelli”

L’allenatore Walter Novellino è intervenuto a Lady Radio parlando dei colleghi viola: “Son contento per Beppe. Mi dispiace per Cesare. Sono due amici. Quando uno lascia ci sono sempre motivazioni, Iachini è stata la cosa più logica e giusta. Hanno fatto un ottimo risultato a Genova. I punti son tanti, ma bisogna fare attenzione, il pallone è molto strano, i giocatori hanno equilibrio e forza che non meritano questa classifica. A nomi devono puntare all’Europa League, non sono abituati a lottare per la salvezza”.

E sugli attaccanti: “Bisogna dare merito a Prandelli, ha insistito e lui ha dimostrato chi è. E’ una scoperta importante per la Fiorentina, deve molto a Cesare. E’ un giocatore importante per la ricostruzione di una Fiorentina un po’ più giovane”