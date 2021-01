Novellino: “Mi dispiace per Iachini. Castrovilli l’unico che sta facendo bene”

L’ex allenatore del Torino, Walter Novellino ha parlato della Fiorentina a Radio Bruno Toscana dicendo: “Credo che in squadra ci siano giocatori di qualità, ma nel calcio bisogna correre”

E ancora: “Castrovilli è giovane e l’ha vinta lui la partita col Crotone”.

E sui tecnici: “Sono contento per Prandelli, mentre mi dispiace per come è andata con Iachini perché evidentemente si è creduto di avere una squadra forte e pronta subito”

E sempre su Castrovilli: “L’unico ragazzo che sta facendo molto bene, ripeto, è Castrovilli che ha la capacità di saltare l’uomo”