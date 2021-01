Novità dalla rifinitura della Lazio: Non c’è Ciro Immobile. Ecco chi potrebbe sostituirlo nell’attacco bianco celeste

Importanti novità arrivano da Formello. Come sottolinea TMW, nella consueta rifinitura di oggi pomeriggio in vista del match di domani contro la Fiorentina non c’è Ciro Immobile che ha saltato l’allenamento con la squadra. Resta da capire ancora la motivazione della sua assenza e se domani sarà a disposizione di Inzaghi. Oltre a lui assenti anche Fares e Correa che stanno facendo ancora i conti con i problemi fisici. Sulle fasce scelte ancora obbligate per il mister che conferma Marusic e Lazzari. Se Ciro non dovesse farcela, la coppia d’attacco biancoceleste può essere formata dal tandem Pereira-Caicedo con Muriqi e Raul Moro come possibili alternative.

