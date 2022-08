Novità fuorigioco: il semiautomatico debutta in Supercoppa europea

La Uefa ha annunciato che in occasione della Supercoppa europea del 10 agosto a Helsinki fra il Real Madrid (vincitore della Champions League) e l’Eintracht Francoforte (vincente dell’Europa League), verrà introdotto per la prima volta il Semi Automated Offside Technology (SAOT). Un’anticipazione, come riporta Il Corriere dello Sport, dato che il debutto di questa tecnologia era previsto per il mondiale invernale in Qatar. E inoltre il SAOT sarà presente anche in occasione della prossima Champions League, che comincerà con la fase a gironi a partire dal primo turno del 6-7 settembre.

Il SAOT consiste di 29 punti-data per ogni singolo giocatore per 50 volte al secondo ripresi da 12 telecamere. Una nuova tecnologia che potrebbe presto diventare realtà anche nelle altre competizioni Uefa e soprattutto nei massimi campionati, con la Serie A che guarda con molta attenzione a questa novità.