Novità in casa Braga: il gruppo proprietario del PSG compra un quinto delle azioni del club

Importante novità per la prossima avversaria della Fiorentina in Conference League. Secondo quanto riportato da Maisfutebol.pt, il gruppo QSI (Qatar Sports Investments) ha acquistato ufficialmente il 21,67% delle azioni dello Sporting Braga, come comunicato dallo stesso club. QSI è il gruppo proprietario del Paris Saint-Germain e fa parte del fondo sovrano statale del Qatar.

In casa Braga, la situazione è piuttosto sparpagliata: la società attuale rimane il maggior detentore delle azioni del club (36,98%), seguita subito dal nuovo gruppo QSI e dal fondo Sundown Investments Limited (17,04%). Un cambiamento netto nella società portoghese, che la Viola si troverà contro a febbraio in Conference League.