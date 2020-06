Novità Kouame: da domani a disposizione di Iachini

Arrivano delle novità importanti per Christian Kouame. Il nuovo numero 9 della Fiorentina, arrivato dal Genoa nell’ultimo mercato a gennaio, tornerà ad allenarsi in gruppo a partire dalla giornata. Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana, ad una settimana dal ritorno in campo contro il Brescia si tratta sicuramente di una buona notizia per Beppe Iachini. Anche se l’allenatore della Fiorentina dovrà ancora aspettare qualche settimana prima di poterlo schierare in campo, vista la volontà di non correre alcun tipo di rischio di eventuali ricadute.

