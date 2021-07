Novità per i tifosi della Fiorentina: Via all’utilizzo dei Voucher per la biglietteria

Novità sul fronte biglietteria. Da parte della Fiorentina è arrivata una comunicazione ai tifosi sui Voucher relativi ai ratei di abbonamento non fruiti per le partite casalinghe nel periodo 8 marzo-26 maggio 2020, a seguito del lockdown e della chiusura al pubblico degli stadi.

A fronte del perdurare dell’emergenza sanitaria che ha impedito lo svolgimento degli eventi calcistici in presenza di pubblico nel corso della stagione 2020/21, la società ha deciso di garantire la possibilità di utilizzare il Voucher per prodotti biglietteria nel corso della stagione sportiva che sta per iniziare.

Le modalità di utilizzo del voucher saranno disponibili alla pagina ufficiale di biglietteria online di ACF Fiorentina prima dell’inizio della nuova stagione.