Novità per il Viola Park: via libera alla costruzione dei due mini stadi per la Primavera e la squadra femminile

Il cantiere del Viola Park offre ogni giorno un volto diverso. I lavori procedono così spediti che quotidianamente si nota qualcosa di nuovo. Ma c’è una zona dove ancora tutto è rimasto più o meno come all’inizio dell’intervento: quella dove dovranno essere realizzati i due mini stadi. Uno avrà una tribuna da 1.500 posti, l’altro due tribune da 1.500 posti, entrambe coperte. Vi giocheranno la squadra Primavera e la squadra femminile.

Se fino ad ora i lavori in quell’area non erano iniziati è perché ancora mancavano gli specifici permessi a costruire. Tutta l’area del centro sportivo della Fiorentina è stata suddivisa urbanisticamente in sette Umi (Unità minima di intervento). Nell’Umi numero 6 è prevista la realizzazione dei due mini stadi. Per dare il via alle ruspe, però, mancava il parere favorevole della Commissione per il pubblico spettacolo, indispensabile per strutture destinate ad ospitare degli spettatori. Il percorso autorizzativo è stato un po’ lungo ma nei giorni scorsi si è concluso positivamente e il Comune di Bagno a Ripoli ha rilasciato il relativo permesso a costruire. Ora i lavori potranno iniziare anche per quella parte di Viola Park finora rimasta indietro rispetto alle altre.