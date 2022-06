Novità sui diritti audiovisivi della Serie A all’estero. E anche la Fiorentina potrà beneficiarne

Novità importanti in arrivo per quanto riguarda i diritti audiotelevisivi della Serie A. Nella giornata di ieri si è infatti concluso l’iter parlamentare che ha convertito in legge il Decreto sulle misure urgenti per l’attuazione del PNRR, al cui interno sono presenti alcune modifiche al D.lgs. 9/2008 (c.d. Decreto Melandri), con particolare riguardo al mercato internazionale dei diritti audiovisivi delle competizioni sportive.

In particolare sono state eliminate delle restrizioni che, nel corso degli anni, hanno danneggiato la commercializzazione dei diritti della Serie A all’estero. Grazie a questa misura, sarà d’ora in poi più semplice negoziare i diritti audiovisivi negli altri Paesi. Questo porterà maggiori introiti al sistema calcio italiano e ai club, quindi ovviamente anche la Fiorentina potrà beneficiarne.