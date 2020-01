Novità sul fronte Castrovilli: ecco quando sarà dimesso dall’ospedale

Buone notizie sono arrivate direttamente da lui, che ha tranquillizzato tutti con un post su Instagram. Stiamo parlando di Gaetano Castrovilli, che in seguito all’infortunio di ieri è stato portato in ospedale per accertamenti. Niente di grave per fortuna, con il giocatore che ha scritto di un suo pronto ritorno in campo. Adesso emergono anche maggiori dettagli, però, su quando Castrovilli potrà lasciare l’ospedale. Le dimissioni avverranno nella giornata di domani, così da fargli passare un ulteriore notte sotto controllo per evitare qualunque tipo di rischio.