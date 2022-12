Nuno Gomes: “Batigol e Bomber Vieri, un piacere aver condiviso il campo con voi” – FOTO

Dolci ricordi quelli che suscitano gli ex bomber della Fiorentina presenti in Qatar. In particolare, Nuno Gomes ha colto l’occasione per riabbracciare altri due vecchi attaccanti del passato gigliato, come Gabriel Omar Batistuta e Christian Vieri.

In occasione di una partita amichevole fra le vecchie leggende del calcio, il dirigente del Benfica, Nuno Gomes, ha avuto il piacere di ritrovare Batigol e Bobo Vieri. Così ha celebrato su Instagram: “Che piacere aver condiviso i prati con questi due grandi goleador. Batigol e Bomber Vieri, che lusso!!! “.