Nuno Gomes: “Gattuso ha l’atteggiamento giusto per la piazza di Firenze. La sua Fiorentina farà divertire i tifosi”

L’ex attaccante della Fiorentina, Nuno Gomes, è stato intervistato da Sky Sport in vista dell’esordio del Portogallo ai Campionati Europei.

E nel corso di questo colloquio c’è scappato anche un riferimento alle vicende attuali del club viola: “Mi sembra che siano passati 20 anni dall’ultima Coppa Italia vinta con Mancini in panchina. Secondo me Gattuso rappresenta una bella scelta, è una persona con l’atteggiamento giusto per la piazza di Firenze, farà divertire i tifosi”.

Poi ha aggiunto: “Meglio di lui non era possibile scegliere in questo momento, farà bene sulla panchina della Fiorentina“.