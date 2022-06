Nuova avventura per Ferrarini e subito primo avversario della Fiorentina? Alvini lo reclama nel suo nuovo club

Gabriele Ferrarini potrebbe ritrovare Massimiliano Alvini alla Cremonese. L’esterno che ha giocato la scorsa stagione a Perugia, è finito nel mirino della nuova società del suo ex allenatore. Nella sua ultima stagione in Serie B, il giovane della Fiorentina aveva collezionato 31 presenze, condite con un assist e un gol contro il Monza che era valso il ai play off degli umbri.

Rientrato alla base viola dal prestito in Umbria, secondo Il Giorno, è uno dei nomi che interessa ai grigiorossi. Ferrarini ha lasciato il segno nel cuore di Alvini che lo vorrebbe con sé anche in Serie A. Tra l’altro, la Cremonese sarà proprio il primo avversario del prossimo campionato della Fiorentina: il 14 agosto le due squadre si ritroveranno al Franchi per la prima giornata.