Nuova bocciatura per Paquetà: il brasiliano è sempre più lontano dal Milan

Nuova bocciatura per Lucas Paquetà, che verrà spedito nuovamente in panchina da Stefano Pioli per la trasferta di Lecce (calcio d’inizio alle 19.30 odierne). Il tecnico rossonero, infatti, ha deciso di non dare un’ulteriore chance al centrocampista brasiliano, partito da titolare in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia ma sostituito dall’ex allenatore della Fiorentina dopo al quarto d’ora del secondo tempo. Sugli esterni il Diavolo riabbraccia Castillejo sulla destra, mentre a sinistra nuova opportunità per Bonaventura, tra i migliori contro la Vecchia Signora. Per l’ex talento del Flamengo, dunque, un’altra bocciatura che non fa altro che allontanarlo sempre di più dal pianete Milan. La Fiorentina, dal canto suo, osserva la situazione ed è pronta ad approfittarne in caso di divorzio a fine stagione.

