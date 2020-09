Nuova chiamata in Nazionale per Dragowski: Le avversarie della sua Polonia

Bartomej Dragowski, portiere della Fiorentina, è stato convocato dal ct Jerzy Brzeczek per i prossimi impegni della sua Polonia. In programma, oltre alle partite valide per la Nations League contro Italia (domenica 10) e Bosnia (giovedì 14), c’è anche un’amichevole contro la Finlandia il 7 ottobre. Potrebbe essere l’occasione giusta per assistere all’esordio del Drago, anche se i portieri convocati sono ben quattro: oltre a lui, infatti, ci sono Szczesny, Fabianski e Skorupski.

