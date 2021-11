Nuova convocazione con la Nazionale Under 21 per un terzino della Fiorentina

Non c’è due, senza tre! Il detto vale anche per Gabriele Ferrarini, terzino destro di proprietà della Fiorentina in prestito al Perugia che è stato convocato per la terza volta consecutiva con la Nazionale Italiana Under 21. La rappresentativa giovanile sarà impegnata contro la Repubblica d’Irlanda nelle qualificazioni ai prossimi Europei e contro la Romania in amichevole.

Nicolato ha richiamato ancora una volta il classe 2000 di proprietà viola, che solo qualche settimana fa aveva fatto l’esordio con la nazionale U21 italiana. In Serie B per lui quest’anno ben dieci presenze con la maglia del Perugia.