Nuova divisa: nella prima amichevole un abbinamento alternato. Ma sarà sempre utilizzabile al Franchi?

Con la prima amichevole della stagione di ieri è andata in scena anche la nuova divisa da gara della Fiorentina. La maglia viola, caratterizzata da rombi che si ingrandiscono, ma soprattutto dal nuovo stemma, è stata protagonista della vittoria sul Real Vicenza, insieme ad un accessorio insolito. I calciatori infatti hanno giocato con un abbinamento viola-bianco-viola di maglietta-pantaloncini-calzettoni, comunque non un inedito nella storia gigliata.

Una scelta sicuramente diversa rispetto alle passate stagioni, ma che non potrà sempre essere utilizzata. L’abbinamento di colori sopracitato, infatti, non sarebbe utilizzabile in tutte quelle occasioni in cui una squadra avversaria giocherà al Franchi indossando pantaloncini bianchi. Un’eventualità molto ricorrente dato che la maggior parte dei kit da trasferta sono di quel colore. In quelle occasioni è quindi presumibile che la Fiorentina indosserà un total purple, cioè un’uniformità di viola dalla testa ai piedi, rispettando così anche il nuovo motto del club: “We are i Viola“.