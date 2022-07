Nuova maglia: “Play to be different” è il primo spoiler – FOTO

La stagione 2022/23 è in procinto di iniziare e la Fiorentina a breve svelerà la nuova maglia da gioco. Robe di Kappa è stato confermato come sponsor tecnico e accompagnerà i Viola anche il prossimo campionato. Intanto la società viola sui social ha postato un video in cui si notano alcuni dettagli della prossima divisa. Quello che dà più all’occhio è la scritta “Play to be different” (“Gioca per distinguerti”) che campeggia sul colletto della maglia.

Ecco alcuni dettagli della nuova maglia che si possono apprezzare anche dal video sotto riportato: