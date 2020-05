Nuova missione: valorizzare l’ultimo regalo di Corvino

Uno dei probabili partenti dalla Fiorentina nella prossima sessione di mercato potrebbe essere con tutta probabilità il terzino sinistro Aleksa Terzic. Il difensore dell’Under 21 Serba non ha mai infatti trovato spazio in viola in tutta la stagione, se non in due apparizioni in Coppa Italia. La sua cessione a gennaio è stata vicina, e a cercarlo era stata l’Atalanta, club sempre molto attenta ai giovani promettenti con l’intento di valorizzarli al massimo. Al momento in cui riprenderà il campionato, nonostante le tante partite ravvicinate, l’ex Stella Rossa avrà con tutta probabilità ben poche occasioni per mettersi in mostra e di conseguenza di maturare calcisticamente.

Nel suo ruolo prima di lui ci sono prima Dalbert e poi Igor che sa ben adattarsi da laterale sinistro. Per la prossima stagione come risaputo restano un po’ di incognite esattamente su quella fascia. Biraghi potrebbe tornare dall’Inter, e Dalbert fare il percorso inverso. Il classe ’99 avrebbe in ogni caso sulla carta ben poche opportunità di poter giocare di più, complice la mancanza di esperienza. Prossimamente la dirigenza viola si metterà all’opera il prima possibile per cercare una destinazione dove il giocatore abbia l’occasione di maturare. Potrà così tornare all’”ovile” con quel bagaglio di esperienza in più richiesto per diventare un tassello importante della squadra viola del futuro. Il suo contatto con la Fiorentina è fino al 2023,. Questo significa che ci sarà quindi modo di poter testare le sue qualità con la maglia gigliata o temporaneamente altrove.

L’intenzione è quella di valorizzare colui che in patria è stato intravisto come “il nuovo Kolarov” e che in molti in Italia hanno soprannominato “l’ultimo regalo di Corvino”, dato che è stato l’ultimo giocatore acquistato dall’ex direttore generale viola prima dell’arrivo della nuova proprietà e dirigenza con a capo Barone e Pradè.