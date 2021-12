Nuova perquisizione nella sede della Juventus: nel mirino la cessione di Ronaldo allo United. I dettagli

Nuovo decreto di perquisizione e sequestro nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Torino sui conti della Juventus. A renderlo noto è lo stesso club bianconero. Il nuovo decreto, notificato ieri, riguarda la Juventus e “alcuni suoi esponenti attuali (Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Stefano Cerrato e Cesare Gabasio) e passati in merito ai fatti e alle ipotesi di reato di cui al comunicato stampa diffuso in data 27 novembre 2021 oltreché in merito alla voce ‘Cessioni definitive’ del bilancio al 30 giugno 2021 in relazione ai valori economici della cessione del calciatore Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo”.

E ancora: “Come già reso noto, Juventus sta collaborando con gli inquirenti e con la Consob e confida di chiarire ogni aspetto di interesse degli stessi, ritenendo di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità ai principi contabili e in linea con la prassi internazionale della football industry e le condizioni di mercato”.

Lo studio legale Severino, che difende la Juventus, ha parlato all’ANSA: “Il decreto di perquisizione di ieri non modifica le ipotesi investigative del presente provvedimento, ma specifica la presunta esistenza di documentazione della quale, al momento, non risulta il rinvenimento”.