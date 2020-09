Nuova pretendente italiana per Riccardo Saponara: ecco con quale formula lascerebbe la Fiorentina

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Parma sarebbe in forte pressing su Riccardo Saponara, giocatore in uscita dalla Fiorentina e pupillo del DS Carli. Dopo le esperienze a Lecce e Genova il centrocampista viola si potrebbe trasferire ai ducali in prestito con diritto di riscatto.

Si accende il mercato dei fantasisti in zona salvezza: #Parma in pressing per #Saponara (pupillo di Carli): può arrivare in prestito con dir di riscatto dalla #Fiorentina. #Spezia in chiusura per il prestito di #Farias (Cagliari). Il #Benevento insiste per #IagoFalque (Torino)

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 16, 2020