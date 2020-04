Nuova puntata di CasaViola: intervista al portiere della Fiorentina Pietro Terracciano. Collegamento con ospiti d’eccezione

Nuova puntata di CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina. Conduce in studio Lucia Petraroli. Nella puntata di questa sera verrà mandata in onda un’intervista esclusiva al portiere della Fiorentina Pietro Terracciano. Ospiti d’eccezione in collegamento video: l’ex portiere Gianmatteo Mareggini, che si confronterà appunto con Terracciano, l’ex arbitro di Serie A Andrea De Marco e il direttore di Fiorentinanews.com Stefano Del Corona. Il programma comincerà alle 22.30 e da quel momento potete vederlo su Toscana TV, mentre Fiorentinanews.com trasmetterà la replica nel corso della serata.