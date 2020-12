Nuova puntata di CasaViola: si parla del momento della Fiorentina e della prossima partita contro il Genoa. Ospiti d’eccezione in studio e in collegamento

Nuova puntata di Casaviola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina che andrà in onda questa sera a partire dalle 21.20 su Toscana TV e Fiorentinanews.com. Conduce in studio Lucia Petraroli alla presenza di Christian Riganò, ex attaccante viola, Massimiliano Martini di Toscana TV e Roberto Papini, giornalista de La Nazione. Collegamenti con Luca Ariatti e Furio Valcareggi. Tanti i temi che saranno affrontati: il focolaio covid all’interno della squadra, la classifica critica che vede la Fiorentina quart’ultima e la prossima partita contro il Genoa.

