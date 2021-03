DIRETTA VIDEO: Nuova puntata di CasaViola, si parla del momento della Fiorentina e della trasferta di Genova. Ospiti d’eccezione in studio e collegamento con Giorgio Perinetti

Va in onda questa sera alle 21.15 una nuova puntata di CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina che potrete vedere su Toscana TV e in diretta streaming integrale su Fiorentinanews.com. Conduce in studio Lucia Petraroli con il nostro Gabriele Taverni. In studio gli ospiti Stefano Cecchi, Giacomo Guerrini, Fabio Incatasciato e Tommaso Borghini. In collegamento ci sarà invece Giorgio Perinetti. Tanti gli argomenti di cui si parlerà: il momento della Fiorentina, la prossima partita con il Genoa e poi si commenteranno i diretta le azioni salienti di Lituania–Italia.