Nuova puntata di CasaViola: si parla della partita con il Brescia, STADIO e mercato. Ospiti d’eccezione in studio e in collegamento

Questa sera alle ore 21.20 circa, andrà in onda su Toscana TV e in diretta internet su Fiorentinanews.com, una nuova puntata di CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina. Si parlerà di tanti argomenti come l’imminente partita con il Brescia, il tema stadio e ovviamente il mercato, oltre a seguire in diretta la finale di Coppa Italia. Conduce in studio Lucia Petraroli, con la presenza del giornalista Michel Isler e dell’ex giocatore viola Daniele Amerini. Previsti inoltre tanti collegamenti: l’opinionista della Juve per Toscana TV Angelo Pollina, il giornalista napoletano Ciro Venerato che parlerà anche del mercato viola e il vicesindaco di Campi Giovanni Di Fede.

