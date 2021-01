DIRETTA VIDEO: Nuova puntata di CasaViola, si parla delle partite con Inter e Napoli e di calciomercato. Ospiti d’eccezione in studio e in collegamento

Va in onda questa sera una nuova puntata di CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina che potrete vedere su Toscana TV e in diretta streaming integrale su Fiorentinanews.com. Conduce in studio Lucia Petraroli con il nostro Marco Li Greci. Tra gli ospiti di stasera il giornalista Marcello Mancini, il Capo Redattore del Brivido Sportivo Tommaso Borghini, l’ex arbitro di Serie A Gennaro Testa e l’intermediario di mercato Virgil Colfescu. Previsti inoltre collegamenti con l’ex Inter Evaristo Beccalossi e con il direttore sportivo Stefano Antonelli. Tra i tanti argomenti da trattar: la sconfitta con l’Inter, il prossimo match col Napoli e ovviamente il mercato.

