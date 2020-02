Nuova puntata di CasaViola: si parla delle polemiche post Juventus e della prossima partita. Ospiti d’eccezione in studio

Nuova puntata di CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina. Conduce in studio Lucia Petraroli. Tanti i temi che verranno affrontati nella puntata di stasera, a partire dalle polemiche post Juventus-Fiorentina e dalla prossima partita con l’Atalanta. Ospiti d’eccezione in studio: Alberto Panizza, Fabrizio Borghini, il direttore di Fiorentinanews.com Stefano Del Corona e Giancarlo Carmagnini. A partire dalle 21.15 potete vedere il programma su Toscana TV, oppure, in diretta streaming, qui su Fiorentinanews.com.