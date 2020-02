Nuova puntata di CasaViola: si parla di Coronavirus, Udinese, STADIO e mercato. Ospiti d’eccezione in studio

Nuova puntata di CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina. Conduce in studio Lucia Petraroli. Tanti i temi che verranno affrontati nella puntata di stasera: l’allarme Coronavirus, la prossima partita con l’Udinese, il mercato dei rinnovi, lo stadio, il recupero di Ribery, Champions e Europa League. Ospiti d’eccezione in studio: l’esperto di tattica Michele Tossani, il presidente del Giglio Amico Alberto Panizza, il sindaco di Scarperia Francesco Ignesti e l’ex arbitro di Serie A Gennaro Testa. A partire dalle 21.15 potete vedere il programma su Toscana TV, oppure, in diretta streaming, qui su Fiorentinanews.com.