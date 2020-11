Nuova puntata di CasaViola, si parla di Iachini e dei candidati a sostituirlo. Ospiti d’eccezione in studio e in collegamento

Nuova puntata di Casaviola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina in onda questa sera a partire dalle 21.20 su Toscana TV e Fiorentinanews.com. Conduce in studio Lucia Petraroli alla presenza di Michele Fratini, intermediario di mercato, del procuratore Giocondo Martorelli e di Domenico Guerini di Controradio. Collegamento con Moreno Roggi e Benedetto Ferrara. Tanti i temi che verranno affrontati: la prossima partita della Fiorentina e la panchina traballante di Iachini, passando per tutti i candidati a sostituirlo.

