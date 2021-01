Nuova puntata di CasaViola: si parla di Kokorin e Malcuit, di mercato e della partita col Torino. Ospiti d’eccezione in studio e in collegamento

Va in onda questa sera una nuova puntata di CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina che potrete vedere su Toscana TV e in diretta streaming integrale su Fiorentinanews.com. Conduce in studio Lucia Petraroli con il nostro Marco Li Greci. In studio gli ospiti fissi Furio Valcareggi (direttore sportivo), Stefano Cecchi (La Nazione) e Giacomo Guerrini (giornalista). Oltre a loro sarà presente in studio il giornalista de La Nazione Fabio Incatasciato, mentre in collegamento ci sarà l’ex viola Daniel Bertoni. Tanti gli argomenti da trattare: gli arrivi di Kokorin e Malcuit, i possibili acquisti da qui al termine del mercato e la prossima partita contro il Torino.

