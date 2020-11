Nuova puntata di CasaViola, si parla di Prandelli e di come sarà la sua Fiorentina. Ospiti d’eccezione in studio e in collegamento

Nuova puntata di Casaviola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina che andrà in onda questa sera a partire dalle 21.20 su Toscana TV e Fiorentinanews.com. Conduce in studio Lucia Petraroli alla presenza di Tommaso Borghini, Paolo Baciotti, Daniele Amerini e Michele Tossani. Collegamenti con Sandro Cois e Antonio Montanaro. Tanti i temi che sono stati affrontati: l’arrivo di Cesare Prandelli e la Fiorentina che verrà, oltre all’impegno contro il Benevento dopo la sosta per le Nazionali.

0 0 vote Article Rating